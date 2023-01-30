Seyhanlı halterciler Türkiye Şampiyonası'nı başarıyla tamamladı

Seyhan Belediyespor Kulübü halter takımının sporcuları 25-29 Ocak tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen Sadık Dirim Gençler ve U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'nı başarıyla tamamladı.

28 ilden 350 sporcunun katıldığı U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Seyhan Belediyespor Kulübü halter takımı sporcularından Sara Yenigün 2 ayrı Türkiye rekoru kırarak 87 kiloda, Sinan Aslan ise 81 kiloda birinci gelerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Zeynep Usul da 73 kiloda Türkiye 2.si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Göreve geldiği ilk günden itibaren spora ve sporcuya ciddi yatırımlar yapan ve desteğini esirgemediklerini ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Değişik branşlarda son dönemlerde elde edilen başarılara halterde eklendi. Bu durum bizleri son derece gururlandırmıştır. Türkiye şampiyonluğuna uzanan sporcularımız Sara Yenigün, Sinan Aslan ile Türkiye ikincisi olan Zeynep Usul ve hocalarımızı kutluyorum. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum “ diye konuştu.