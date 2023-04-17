Seyhanlı voleybolcular müzeye 6 kupa daha götürdü

Mavi-beyazlılar 5 kategoride birincilik bir kategoride ise ikincilik elde ederek müzesine altı kupa daha götürme başarısı gösterdi.

Seyhan Belediyespor Kulübü voleybol dalında başarıla göstererek beş kategoride birincilik bir kategoride ise ikincilik elde etti. Menderes Spor Salonu'nda gerçekleşen kupa ve madalya törenine katılıp kategorilerinde birinci olan ve derece yapan kulüplerin yönetim, teknik heyet ve sporcu kadrosunu kutlayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Adanamız geçmişte voleybol branşında çok iyi konumda yer alıp önemli sporcuları Türk sporuna kazandırmıştı. Eski günlerin yeniden yaşanması adına imkanlar dahilinde desteğimizi esirgemiyoruz. Seyhan Belediyespor Kulübümüzün aldığı ödüllerle gururlandık. Tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'da başarılı olan kulüpleri tebrik edip kutlarken törene kulüp temsilcilerinin yanı sıra antrenörler, sporcular ve çok sayıda veli katılım gösterdi.

Seyhan Belelediyespor Kulübü'nün voleybol branşında elde ettiği derecelerin Küçük Erkekler Adana birinciliği, Yıldız erkekler Adana birinciliği, Genç erkekler il birinciliği, Küçük kızlarda il birinciliği, Yıldız kızlarda il birinciliği ve Genç kızlarda Adana ikinciliği olduğu belirtildi.