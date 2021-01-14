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Seyir halinde kalp krizi geçiren tanker şoförü öldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki tanker şoförü kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki tanker şoförü kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Sarımazı mahallesi, kamyon garajı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Toros Gübre Fabrikası'ndan yakıt alan Aykut Güvercin yönetimindeki 34 CNU 325 plakalı tanker yoldan çıkarak bankete çarparak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 58 yaşındaki Güvercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aykut Güvercin'in kalp krizi geçirdiği ve facia yaşanmadan kamyonu yoldan çıkardığı tahmin edildi.


Yapılan incelemenin ardından Güvercin'in cenazesi Adana Adli Tıp'a gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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