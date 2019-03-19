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Seyir halindeki arabanın yanma anı kameralara yansıdı

Adana’da bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Adana'da bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.


Alınan bilgiye göre, İsmail Menendiz'in kullandığı 33 CVJ 08 plakalı otomobil ile Mithat Özsan Bulvarı'nda seyir halindeyken aracı birden alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

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