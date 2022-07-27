İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu

Adana’da seyir halinde olan hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlendi.

Adana'da seyir halinde olan hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yolcu konumunda bulunan bir genç başından vurularak ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi ara sokaklarında kimliği belirlenemeyen şüpheliler seyir halinde olan 01 FFY 27 plakalı hafif ticari araca silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yolcu konumunda bulunan Necati Ersönmez (23), başından vuruldu. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü durmayarak yakınında bulunan özel bir hastaneye geldi. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Necati Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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