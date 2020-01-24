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Seyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde balya yüklü tır seyir halindeyken alev aldı, araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde balya yüklü tır seyir halindeyken alev aldı, araç yanarak kullanılamaz hale geldi.



Olay, Adana-Osmaniye D-400 karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki pamuk balyası yüklü olan tır bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Bölgede yaşanan aşırı fırtınanın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek tır alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.

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