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Seyir halindeki tır alev alev yandı

Adana Pozantı karayolunda tomruk ve mobilya malzemesi yüklü tır alev alev yandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Adana Pozantı karayolunda meydana geldi. Tomruk ile mobilyada kullanılmak üzere ahşap yüklü olduğu öğrenilen 35 HC 3355 plakalı tır ve çekicisi birden alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü yanan tırı terk ederek canını kurtardı. Fren balatalarından çıktığı tahmin edilen yangın ise güzergahtan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Zaman zaman patlamaların da gerçekleştiği olayda ölen yada yaralanan olmazken tır ve çekicisindeki yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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