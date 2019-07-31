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Seyir halindeki tır alev alev yandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan tır hurdaya döndü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan tır hurdaya döndü.


Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Ceylan yönetimindeki dorsesi bulunmayan tır, Ceyhan-Adana D-400 karayolunda seyir halindeyken sabaha karşı 04.00 sularında elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla bir anda alev topuna döndü. Bir anda alevler arasında kalan tırın şoförü araçtan atlayarak yanmaktan kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırı söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.

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