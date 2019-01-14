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Seyir halindeyken akülü arabasından düşen engelli yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde trafikte seyir halindeyken dengesini kaybederek akülü arabadan düşen engelli vatandaş yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte seyir halindeyken dengesini kaybederek akülü arabadan düşen engelli vatandaş yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Andıl Caddesi Şıh Efendi Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Trafikte akülü arabası ile ilerleyen Necdet Öztürk, trafik ışıklarına yaklaştığında dengesini kaybederek araçtan düştü. Öztürk'ün akülü arabasından düştüğünü fark eden diğer sürücüler ve vatandaşlar, yaralanan şahsın yardımına koştu. Necdet Öztürk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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