Seyir halindeyken alev alan araç korku dolu anlar yaşattı

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir araç aniden alev aldı. Sürücü son anda araçtan çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kozan ilçesinde Gaziköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Uğur Çağlar yönetimindeki 27 ADS 752 plakalı otomobil, seyir halindeyken ön motoru aniden alev alarak yanmaya başladı. Araç sürücüsü araçtan çıkarak yangını çaresizce izlerken çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken çevredeki bir vatandaş cep telefonu ile yangın anlarını kaydetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.