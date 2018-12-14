SEYMER, EV'leniyoruz Fuarı'nda

Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (SEYMER) Adana EV'leniyoruz Fuarı'nda stat açtı.

SEYMER standını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte gezdi.

Üç ayrı bölümden oluşan stantların ilkinde SEYMER ile burada üretilen ürünlerin tanımı yapılırken 2'nci bölümde düğün köşesi, 3'üncü bölümde ise gelin hamamı köşesi bulunuyor. Burada evlenecek çiftlere yönelik SEYMER kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler tanıtılıyor. Burada isteyen çiftler bu ürünlerden satın alabilirken elde edilen gelir SEYMER kursiyerlerine aktarılıyor.

Adana EV'leniyoruz Fuarı'nda Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir çiftin de nikahını kıydı. Sümeyra Kayserili ve Serdar Gülbahar çiftinin nikahını kıyan Başkan Zeydan Karalar genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Fuar 16 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.