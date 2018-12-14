İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SEYMER, EV'leniyoruz Fuarı'nda

Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (SEYMER) Adana EV’leniyoruz Fuarı’nda stat açtı.

Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (SEYMER) Adana EV'leniyoruz Fuarı'nda stat açtı.


SEYMER standını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte gezdi.


Üç ayrı bölümden oluşan stantların ilkinde SEYMER ile burada üretilen ürünlerin tanımı yapılırken 2'nci bölümde düğün köşesi, 3'üncü bölümde ise gelin hamamı köşesi bulunuyor. Burada evlenecek çiftlere yönelik SEYMER kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler tanıtılıyor. Burada isteyen çiftler bu ürünlerden satın alabilirken elde edilen gelir SEYMER kursiyerlerine aktarılıyor.


Adana EV'leniyoruz Fuarı'nda Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir çiftin de nikahını kıydı. Sümeyra Kayserili ve Serdar Gülbahar çiftinin nikahını kıyan Başkan Zeydan Karalar genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.


Fuar 16 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.