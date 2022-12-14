Seyyar arıcılara yaşam konteyneri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), çerçevesinde Adana'da göçer arıcılık yapan 3 arıcıya yaşam konteyneri verildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde konteyner teslimi sebebiyle düzenlenen programa İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Tekin, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ile 2022 yılında Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı ilçelerinde çok güzel faaliyetler yapıldığını ifade ederek, “Lavanta bahçesi, kivi bahçesi kurulması, meralara gölgelik yapılması, meralar için hayvan sulamasında kullanılmak üzere sıvat dağıtılması, ev tipi hurma kurutma tesisi kurulması, su deposu kurulması, göçer hayvancılık yapanlar için yaşam çadırı dağıtılması, koyun ağılı, kuzu çadırı dağıtılması bu proje sayesinde oldu. Tufanbeyli ilçemizde yapımı devam eden Yöresel Ürün Pazarı bitme aşamasına geldi. Kozan ilçemize kuracağımız Canlı Hayvan Pazarı'nın tasarımı bitmek üzere ve yakında temelini atacağız. Bugün de 3 üreticimize Yaşam Konteyneri veriyoruz. Seyyar arıcılık yapan bu üreticilerimiz seyyar olan bu konteynerleri gittikleri yerlere götürerek daha modern bir ortamda barınma sağlayacaklar” dedi.

Tekin, 2023 yılında projeye Aladağ ve Karaisalı ilçelerinin de dahil olacağını belirterek, projenin yürütüleceği 7 ilçede gelecek yıl da kırsaldaki üreticileri kalkındıracak faaliyetler yapılacağını ifade etti.

Arıcı Ahmet Karakaya da Pozantı ilçesinde arıcılık yaptığını belirterek yılın 8 ayını göçer olarak geçirdiğini, kendilerinin yaşam barakalarının daha ilkel olduğunu ifade etti. Karakaya, “Bu konteyneri belirlenen limitlerin altında olduğu için çekme belgesi gerekmeden arılarımızı konakladığımız yere götürebileceğiz. Üzerinde elektrik ihtiyacımız için güneş paneli olması, içinde mutfak tezgahı, duşa kabin olması gerçekten çok güzel ve modern düşünülmüş. Tarım ve Orman Bakanlığına ve proje paydaşlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin daha sonra Kozan'dan üretici Feramuz Akgül ve Nedim Kaplan ile Pozantı'dan üretici Ahmet Karakaya'ya Yaşam Konteyneri Teslim Belgelerini vererek, konteynerleri teslim etti. Tekin, konteynerleri de gezerek inceledi ve teknik ekipten bilgi aldı.