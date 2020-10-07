Seyyar uyuşturucu satıcısı

Adana'da sepetli motosiklet ile seyyar satıcılık yapan bir kişinin aracında 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde plastik ev eşyası yüklü sepetli motosiklette esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis seyyar satıcıyı uygulama noktasında durdurup sepetli motosikletinde hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yaptı. Motosikletin sepet kısmında plastik ürünlerin altında 24 paket halinde 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Seyyar satıcı Sadık Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.