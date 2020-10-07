İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyyar uyuşturucu satıcısı

Adana’da sepetli motosiklet ile seyyar satıcılık yapan bir kişinin aracında 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da sepetli motosiklet ile seyyar satıcılık yapan bir kişinin aracında 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde plastik ev eşyası yüklü sepetli motosiklette esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis seyyar satıcıyı uygulama noktasında durdurup sepetli motosikletinde hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yaptı. Motosikletin sepet kısmında plastik ürünlerin altında 24 paket halinde 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.


Seyyar satıcı Sadık Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.