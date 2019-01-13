Sezer: "Gazetecilerin sorunlarının çözümü için desteğe hazırız"

Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldiği kahvaltıda, toplumun en doğal haklarından biri olan haber alma hakkının gerçekleşmesinde mesai mefhumu gözetmeden emek sarfeden gazetecilerin yaşadığı sorunların bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Sezer; “Basın İlan Kurumu aracılığıyla devletin gazetelere kısmi bir desteği var ancak bu yeterli değil. Gazete, radyo ve televizyonlarda özellikle yerel imkanlarla çalışan basın mensuplarının çeşitli sorunlarla boğuştuğunu da biliyoruz. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen basın emekçilerinin gayretlerinin boşa gitmemesi adına elini taşın altına koymaya ve helal yoldan rızkını çıkartmaya çalışan insanlara destek vermeye devam edecektir” dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de gazeteciler adına yaptığı konuşmada, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer ve sendika yöneticilerine gazetecileri unutmadıkları için teşekkür etti.

Adana Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen kahvaltı programının ardından gazetecilere, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan'ın kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.