Sezer: "Hukuk desteğimiz üyelerimizin yüzünü güldürüyor"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Aladağ ilçesi Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Feyzi Nazlı'ya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hukuka aykırı bir şekilde ceza verildiğini, bu cezanın da mahkeme tarafından kaldırıldığını söyledi.

Sezer, yaptığı açıklamada, üyelerine sendika binasında ücretsiz hukuk desteği verdiklerini ve yasal anlamda sorun yaşayan eğitimcilerin bu hizmetten ücretsiz bir şekilde faydalanabildiklerini hatırlattı. Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Feyzi Nazlı'nın da kendisine haksız yere ceza verildiğini savunarak sendikaya durumu bildirdiğini, sendika avukatlarının da gerekli belgeleri inceleyip, çalışmaları yaptıktan sonra mahkeme başvurusunu gerçekleştirdiğini ifade etti. Sezer, "Ellerindeki bilgi ve belgeleri mahkemeye sunan Eğitim-Bir-Sen Adana şubesi avukatları okul müdürü Feyzi Nazlı'ya verilen cezanın hiçbir kanuni yönünün bulunmadığını bu yüzden verilen cezanın kaldırılmasını talep etti. Belgeleri inceleyen ve karşı tarafı da dinleyen mahkeme heyeti cezaya konu eylemlerin sübuta ermediği ve ceza öncesinde disiplin soruşturması yapılmadığı gerekçesiyle kanuna aykırı bulduğu cezanın kaldırılmasına hükmetti" dedi.

Feyzi Nazlı'nın hakkının teslim edildiğini ve adaletin yerini bulduğunu ifade eden Başkan Sezer, daha önce de Adana ili Seyhan ilçesi Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavlarına giren daha sonra taban puanını geçerek tercih yapmaya hak kazanan Murat Alagöz'ün sınavda 3 sorunun iptal edilmesinin ardından, mülakat puanının açıklanmamasıyla ilgili açtığı davayı Eğitim-Bir-Sen hukuk bürosunun verdiği destekle kazandığını söyledi.