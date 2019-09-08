Sezer: "Öğretmen açığı çalışma hayatına aykırı yöntemlerle gideriliyor"

Sezer, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eğitim çalışanlarının sona eren toplu sözleşme sürecinde haklı, gerekli ve yerinde beklentilerinin, kamu işverenince karşılanması bir yana üzerinde durulmadan geçiştirilmesinin, sorunlarına duyarsız, çözüm önerilerine kayıtsız kalınmasının burukluğuyla karşı karşıyayız. Her biri eğitimin ayrı ve birden fazla sorununa çözüm olacak talepleri masaya taşıdılar. Ancak kamu işvereni bu taleplere duyarsız kalarak, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözme iradesini ortaya koyamadı. Toplu pazarlık masası aracılığıyla sorunları çözme, eğitimin niteliğine katkı sunma imkanını heba etmiştir ”dedi.

Mehmet Sezer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu çerçevesindeki değişim ve dönüşüm adımlarının sahadaki tecrübelerle, paydaşların görüşleriyle olgunlaştırılmadıkça meşruiyet tartışmasına maruz kalacağını ve isabet oranının da yara alacağını ifade etti.

Eğitim camiasının sorunlarına da değinen Mehmet Sezer, anayasal ve yasal hakları kısıtlanmış sözleşmeli öğretmen istihdamı ve öğretmen açığının kadrolu istihdam yerine ücretli öğretmenlik gibi insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı yöntemlerle giderilmeye çalışıldığını söyledi. Sezer, "Kamu maliyesini denkleştirme aracı olarak eğitim bütçesinin kısılması, okullara yeterli ödenek verilmemesi nedeniyle aksayan eğitim hizmetlerinin yanında kaynak bulma baskısı altında okul yöneticisi ve öğretmenlerini velilerle bağış üzerinden karşı karşıya getirilmektedir. Atama ve yer değiştirme takviminin sorun çözmek kadar sorun üretmeye neden olması, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan yaygın şiddet, okullar açılırken çözüm bekleyen başlıca sorunlardır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu sorunların çözülmesinin eğitimin geleceği, verimliliği ve niteliği açısından çok önemlidir" diye konuştu.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi konusunda verilen sözlerin hala tutulmadığını hatırlatan Sezer, eğitim çalışanları arasında meslek, görev, unvan ve yetki paralelinde bütün eğitim çalışanlarını kapsayacak, adil ve hakkaniyete uygun bir ek gösterge artışı konusunda somut adımların atılması gerektiğini söyledi.