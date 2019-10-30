Sezer: "Öğretmene şiddet ve meslek kanunu biran önce çıkartılmalı"

Mehmet Sezer hafta sonu Adana'da gerçekleştirilen 11. Bölge Toplantısı Eğitim Programı nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı. Mersin, Hatay, Osmaniye teşkilatları ile Genel Başkan Ali Yalçın'ın katıldığı programda yaklaşık 500 kişiyi ağırladıklarını belirten Sezer, başta Eğitim-Bir-Sen Adana Şube yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın bir konuşma yaptığını ve bu konuşmada özellikle eğitimcilerin yaşadığı şiddet olaylarına ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'na değindiğini hatırlatan Başkan Sezer, eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için ve Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yasaların bir an önce çıkartılması için konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Mehmet Sezer, “Eğitim toplantılarında sendikal çalışmalar, önümüzdeki süreçte yapılması tasarlanan faaliyetler, toplu sözleşme süreci, eğitim ve eğitim çalışanlarının gündemi konuşularak bu konular hakkında istişareler yapıldı ayrıca teşkilatlara yönelik eğitim programları gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonrasında daha bilinçli ve aktif bir şekilde sendikal mücadele göstereceğimize inanıyorum. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, eğitimcilerimiz ve bölgemizde faaliyet gösteren Eğitim-Bir-Sen yöneticileri programın sonunda organizasyon ile ilgili memnuniyetlerini bize ilettiler. Bu vesile ile bir kez daha Türkiye'nin en büyük sendikası Eğitim-Bir-Sen'e gönül veren dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.