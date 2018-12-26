Sezer: “Öğretmenlik kariyer, yöneticilik profesyonel bir meslek olarak kurgulanmalı”

Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' ile ilgili, “Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmene destek kanunu olarak tanımlamasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kanun ancak bu şekilde ölü doğma riskinden kurtulur, haklı talepleri ve beklentileri karşılayabilir” açıklamasını yaptı.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' ile ilgili bir açıklama yaptı. Eğitimin hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez bir alan olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken Sezer, “Biz öğretmeni, şuur sermayesi artırmaya, bilgi haznesi büyütmeye, idrak zeminini güçlendirmeye, olaya ya da olguya dair hikmeti keşfetmeye dönük eylemleriyle beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunun rehberi olarak kabul ediyoruz. Meslek kanunu, öğretmenliğin ve öğretmenin, toplum ve gelecek için taşıdığı önemin ve değerin somut göstergesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğinin tüm boyutlarını ele alacak yasal düzenlemeye duyulan ihtiyacın, öğretmenler, sendikalar, siyasi partiler ve son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sıklıkla dile getirildiğini kaydeden Sezer, açıklamasında şunları kaydetti:

“Mevcut devlet memurları kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi yasal metinlerde öğretmenlerin statü, hak, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin farklı saiklerle gerçekleştirildiği, Bakanlığın ve özel öğretim kurumlarının gelecek vizyonuyla uyumlu olmadığı, öğretmeni ‘öğretmenlik' özelinde değil de kamu personel sistemi içerisinde bir hizmet sınıfı içinde ele alan sistemin, toplumun meslekten ve meslek mensuplarından beklentilerini karşılamasına imkan verecek esnekliği ve özerkliği sağlamadığı aşikardır. Mesleğin bütün yönlerini kapsayan sistematik bir düzenleme yapılmadan, bu çok parçalı yapı altında öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilerek niteliklerinin geliştirilmesinin sağlanmasının mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Öğretmenliğin bir kariyer mesleği, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşturulması isteniliyor ise bunu sağlayacak olanın bir meslek kanunu olacağı kuşkusuzdur.”

"Kanun, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini dikkate almalıdır"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütüleceği' bir eylem adımı olarak yer aldığını belirten Sezer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“2023 Eğitim Vizyonu Takvimi çerçevesinde de 2018 yılı içinde Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hazırlık ve tasarım çalışmalarının, 2019 yılı için içinde ise geliştirme çalışmalarının tamamlanarak uygulamaya konulacağı kararlaştırılmıştır. Eğitim-Bir-Sen olarak, söz konusu hazırlık, tasarım ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla bir meslek kanunundan beklentiler ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içermesi gereken unsurlara ilişkin bir çalışma yaptık. Biz Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmene destek kanunu olarak tanımlamasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kanun ancak bu şekilde ölü doğma riskinden kurtulur, haklı talepleri ve beklentileri karşılayabilir. Bütün bunlar için eğitim paydaşlarının katkısına ve katılımına fırsat verilmelidir.”