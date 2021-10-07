Sezer: "Okullarda 'Belediye Modeli' hayata geçirilmeli"

Başkan Sezer, eğitim-öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması ve okullara bütçe ayırılması için basın açıklaması yaptı.

Eğitim-öğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerinin dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu ifade eden Başkan Sezer, "Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir. Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir" dedi.

Okulların yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmadığından, vazgeçilemez nitelikteki hizmetlerin, okul-aile birlikleri tarafından veya Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışıldığını hatırlatan Sezer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Okulların açılmasıyla birlikte Adana'da TYP'li personel alımları yapılmıştı ancak burada iki sorun öne çıktı. Birincisi; personel sayılarının okullara adaletli bir şekilde dağıtılmaması diğeri de TYP'li personellerin bir kısmının bir ayı aşkın süredir çeşitli nedenlerle iş başı yapamamasıdır. Bu nedenle yardımcı personel açığı giderilememiştir. Bununla birlikte TYP kapsamında alınan personelin geçmiş yıllarda alınan personelden daha az olması, ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkarabilecektir."

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, eğitim-öğretimin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yıllardır adına 'Belediye Modeli' dedikleri okul bazlı ödenek tahsis edilmesi, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılmasının sağlanabileceği uygulamanın da bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Sezer, "Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir" sözleriyle açıklamasını tamamladı.