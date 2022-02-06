Sezer'den ikinci yarıyıl değerlendirmesi

Sezer, iki haftalık ara tatilin ardından Adana'da beş yüz binin üzerinde öğrenci ve öğretmenin yarın ders başı yapacağını vurgulayarak, salgının gölgesinde geçen bu dönemin, eğitim çalışanlarının gayretleri ve özverili çalışmalarıyla tarihe geçtiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları açık tutma iradesini kamuoyunun takdirle karşıladığını ifade etti.

Cuma günü Meclis'ten geçerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmadığını söyleyen Sezer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda somut adım atılması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilecek olması, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla birlikte yeniden hayat bulacak olması, aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçişte yazılı sınavın kaldırılıyor olması, bir kısım sorunların çözümü için adım atılmış olması eğitim camiasında olumlu karşılanmıştı ancak, meslek kanununun Meclis'ten geçtiği hâliyle beklentileri karşılamaktan uzak oluşu hepimizi hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.

2021-2022 eğitim öğretim sezonu ikinci dönemiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Sezer, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmemesi, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitim çalışanlarına ilave teşviklerin verilmemesi, birim ek ders ücret miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, okulların ödenek ihtiyacı ve yardımcı personel istihdamı gibi sorunlar konusunda ivedi çözümler bekliyoruz."

İkinci dönemin hem eğitim çalışanları hem öğrenciler hem de veliler için hayırlı olması dileğinde bulunan Mehmet Sezer, "Yarıyıl tatilinde kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi arttırmıştık. Bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Eğitim-Bir-Sen olarak sendikal mücadelemize bu dönemde de en iyi şekilde devam edeceğiz. Salgının gölgesinde geçen eğitim-öğretim döneminde verdikleri emeklerden dolayı tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.