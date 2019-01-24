Sıcak sıvıları fazla tüketmek yemek borusu kanserini tetikleyebiliyor

Dr. Yüksel Gümürdülü, soğuk kış günlerinin etkisini iyice hissettirdiği son günlerde revaçta olan sıcak tüketme isteğinde dozun kaçırılmamasını tavsiye ederek, “Çok fazla sıcak sıvı tüketimi yemek borusu kanserini tetikleyen faktörler arasında yer alıyor” dedi.

Prof. Dr. Gümürdülü, boğazdan mideye kadar uzanan uzun bir boru olan ve yutulan gıdanın mideye, taşıyan yemek borusunda oluşan kanser türlerinin en sık görünenler arasında yer aldığını bildirdi.

Yemek borusu kanserinin dünya genelinde tüm kanser türleri arasında altıncı en yaygın kanser olduğunu vurgulayan Gümürdülü, farklı coğrafik yerleşimlerde görülme oranlarının farklılık gösterdiğini ifade etti. Bazı bölgelerde, yemek borusu kanseri vakalarının daha yüksek oranda olmasının, tütün ve alkol kullanımına veya belirli beslenme alışkanlıklarına ve obeziteye bağlı olduğunu vurgulayan Gümürdülü, ülkemizde ise daha çok doğu illerinde görüldüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Gümürdülü, kadınlara oranla erkeklerde daha sık ve daha çok 50 ile 60 yaş arasında görülen bu kanser türünün nedenlerine de dikkati çekerken, soğuk kış günlerinin etkisini hissettirdiği şu günlerde sıcak tüketiminde dozun kaçırılmamasını önerdi.

Yemek borusu kanseri nedenleri

Sürekli olarak çok sıcak sıvıları içme alışkanlığına sahip olmanın yemek borusu kanserini tetikleyen unsurlar arasında yer aldığını anlatan Prof. Dr. Gümürdülü, Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), sigara kullanma, obezite, göğüs veya üst karın bölgesinden radyasyon tedavisi görme, alkol kullanma ve yeteri kadar meyve ve sebze tüketmemenin de diğer nedenleri oluşturduğunu ifade etti.

Yüksel Gümürdülü, yutma güçlüğü, istemsiz kilo kaybı, göğüs ağrısı, göğüste basınç veya yanma, kötüleyen hazımsızlık veya mide yanması ile öksürme veya ses kısıklığının yemek borusu kanserinin bulgu ve belirtileri arasında yer aldığını ancak, erken dönemde çok fazla belirti vermediğini bildirdi.

İyi ve kötü huylu tümörler

Yemek borusu kanserinin genellikle yemek borusunun içini döşeyen hücrelerde başladığını belirten Gümürdülü, “Tıp dilinde ‘özofagus kanseri' olarak adlandırılan yemek borusu kanseri, oldukça hızlı ilerleyen ölümcül kanser türlerindendir. Yemek borusu kanseri, yemek borusunun içine kaplayan hücrelerin kontrol dışı ve anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşan tümör nedeniyle meydana gelir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, yemek borusunda görülen tümörlerin iyi huylu olabileceği gibi kötü huylu da olabildiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“ İyi huylu tümörler selim olarak adlandırılırken bu tümörler kanser değildir. Ancak bazı tümör tipleri kötü huylu olarak nitelendirilirken habis tümörler olarak adlandırılmaktadır. İyi huylu tümörler yayılım göstermezler ve cerrahi müdahale ile alınabilirler. Kötü huylu tümörler ise hayatı tehdit eden nitelikte olurken diğer doku ve organlara yayılım göstererek zarar verirler. Bu tip tümörler hayatı tehdit edebileceği gibi tekrardan büyüyebilir.”

Gümürdülü, hızla ilerleyen bu kanser türüne karşı belirtilerin hafife alınması ve görüldüğü anda çok erken evrede tanı için mutlaka doktora başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.