İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sıcaklık artınca Adanalı şehri terk etti

Adana’da hava sıcaklığı nem ile birlikte 40 dereceye yaklaşınca vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip şehri terk etti.

Adana'da hava sıcaklığı nem ile birlikte 40 dereceye yaklaşınca vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip şehri terk etti.


Yaz ayına girilmesiyle birlikte Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da hava sıcaklığı her geçen gün biraz daha artıyor. Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklığının gölgede 30 derece olduğu Adana'da yüzde 70'lere varan nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor. Sıcak ve nemli havanın bunalttığı Adanalılar ise hafta sonunu fırsat bulup şehri terk etti. Sokaklar pandemi günlerini aratmayacak şekilde boş kaldı. Adanalılar denize ya da yaylaya giderek sıcaktan kurtulmanın peşine düştü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.