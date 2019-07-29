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Sıcaktan bunalan Arap Bülbülü böyle serinledi

Adana’da nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye yükselmesiyle kuşların bile sıcaktan bunalarak kendilerini su birikintilerine atıp serinlemesi dikkat çekti.

Adana'da nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye yükselmesiyle kuşların bile sıcaktan bunalarak kendilerini su birikintilerine atıp serinlemesi dikkat çekti.


Hava sıcaklığının 35, nemin ise yüzde 65'ler civarında seyretmesiyle hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi bulması Adana'da herkesi bunalttı. Bu nefes alınamayan sıcaklardan dolayı kuşlar da etkilendi. Bir Arap Bülbülü sıcaktan bunalınca kendini kaldırımdaki su birikintisine atması dikkat çekti. Arap Bülbülünün önce su birikintisinden içip daha sonrada kanat ve gövdesini suya sokup serinlediği görüldü. Arap Bülbülü'nün bu serinleme çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

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