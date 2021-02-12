Şiddet mağduru kadının annesi kavgada bayıldı

Adana'da şiddet gördüğü eşinden ayrılmak isteyen kızının eşyalarını almaya gelen kadın, çıkan kavgada baygınlık geçirdi. Gözaltına alınan taraflar serbest bırakılırken genç kadın, kocasının en son şiddet uyguladığında burnunu kırdığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Deniz T. (23) 5 yıl önce Ali T. (31) ile evlendi. Bu evlilikten U.T. (2) ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak evliliğin ilk gününden bu yana Deniz T. eşinden şiddet gördü. En son uğradığı şiddette de burnu kırılınca Deniz T. eşinden boşanmaya karar verip çocuğunu da alarak annesinin evine gitti.

Deniz T. dün öğlen saatlerinde de annesiyle birlikte eşinin evine gelerek eşyalarını almak istedi. Ancak eşi boşanmak istemediğini söyleyip eşyaları vermeyince Deniz T.'nin annesi Nurkaya S. (52) ve Ali T.'nin annesi Saliha T. (55) arasında kavga çıktı. Bu sırada Nurkaya S. panik butonuna bastı. Aileler birbirine hakaret ederken Nurkaya S. darp edildiğini öne sürerek baygınlık geçirdi. Kadın olay yerine çağrılan ambulansa alındı.

Bu arada Deniz T. kocasından ve kayınvalidesinden şikayetçi olunca, Ali T. ve Saliha T. polis tarafından gözaltına alındı. Deniz T. de eve girerek valizini alıp çıktı.

Çocuk gözyaşlarına boğuldu

Deniz T. eşinin kendisini 5 yıldır sürekli dövdüğünü, önceleri kocası olduğu için şikayetçi olmadığını en son dövdüğünde burnunu kırdığını belirterek, “Ben de beni istemiyorsan dövüyorsan boşanalım dedim. Ama o boşanmak istemiyor. Ben de böyle yaşamak istemiyorum. Beni dövmesinin sebebi çok konuşuyormuşum. Bir de ben aşağılık bir kadınmışım. O zaman beni boşa bitsin” diye konuştu.

Deniz T. daha sonra çocuğunu da alıp polis aracına gitti. Çocuğu ise kavgadan korktuğu için annesinin kucağında gözyaşlarına boğuldu.

İki taraf da polis merkezine götürüldü. Tartışıp kavga eden aileler birbirinden şikayetçi oldu. Kocası ise eşinin şiddet suçlamalarını kabul etmediğini, kendisine iftira attığını öne sürdü.

Her iki taraf da ifadeleri alındıktan sora serbest bırakıldı.