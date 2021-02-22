Şiddet uyguladığı için eşi intihar girişiminde bulunan koca tutuklandı

Adana'da eşinden şiddet gördüğü için intihar girişiminde bulunan kadının kocası tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 16 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi 1045 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin B. (22) uyuşturucu kullanıp, 3 çocuğunun annesi Fatma B.'ye sık sık şiddet uygulamaya başladı. Bu nedenle genç kadın 16 Şubat günü evin damına çıkarak yola atladı. Fatma B. vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadının beli ve ayaklarının kırıldığı belirlendi. Koca ise bu olay üzerine evden kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışma sonunda, olaydan önce de eşini darp ettiği belirlenen Şahin B.'yi gözaltına aldı, Zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Karısı ise kocası şiddet uygulayıp hakaret ettiği için intihar girişiminde bulunduğunu söyleyip şikayetçi oldu.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Fatma B.'ye ise çağrı üzerine koruma tedbiri uygulanmasına karar verildi.