Şiddetli dolu yağışı Karaisalı'da tarım arazilerine ve araçlara zarar verdi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine ve araçlara zarar verdi.

Kocaveliler Mahallesi'nde dün etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede ceviz büyüklüğünde yağan dolular, karpuz tarlaları ve birçok tarım arazisinde zarara neden olurken, bazı evlerin güneş enerjisi panelleri kırıldı, bazı araçlarda ise hasara yol açtı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Adana AFAD ekiplerinin yağış sonrası bölgede hasar ve inceleme çalışması yaptığı öğrenildi.