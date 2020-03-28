Şiddetli sağanak Kozan caddelerini göle çevirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sokakları göle çevirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Göy yolu, Çanaklı, Ağlı Boğaz mahalleri başta olmak üzere bir çok cadde şiddetli sağanak yağış sonrası göle döndü. Şiddetli sağanak ve fırtına nedeni ile sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı mahallelerde caddeler dere yatağı manzarası oluşturdu. Çanaklı Caddesi ve Akbudak Sokak sakinleri her yağış sonrası aynı su baskınlarını yaşadıklarını ifade ederek yetkililerin çözüm bulmasını istedi.