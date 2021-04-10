Şiddetli tipi ve kar yağışı sebebi ile Ankara - Adana otoyolu trafiğe kapandı

Şiddetli tipi ve kar yağışı nedeniyle Adana ve Niğde Otoyolu'nda kayan ve arıza yapan araçlar yüzünden yolun çift yönlü trafiğe kapandığı bildirildi.

Adana - Ankara Otoyolu Tekir - Pozantı arasında yoğun kar yağışı nedeniyle yol, çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Ankara Otoyolu Akçatekir mevkiinde iniş ve çıkış yolunda şiddetli tipi ve kar yağışı sebebi ile yol trafiğe kapandı. Şiddetli tipi sebebi ile araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı, tipinin şiddetinin azalmasına müteakip yolun trafiğe açılacağı bildirildi.

Bölgede etkili olan yağış dolayısıyla otoyolun Adana ve Niğde kesimlerinde kayan ve arıza yapan araçlar yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu. Çok sayıda araç buzlanma nedeniyle kazaya karıştı.

Bölgede kar altında şiddetli buzlanma olduğu bildirildi. Karayolları bölge müdürlüğü ekipleri bölgede kar küreme, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Akçatekir sınırındaki mahsur kalanların olduğu, polis, Jandarma, AFAD ve karayolları ekiplerinin kurtarma çalışmaları için seferber olduğu öğrenildi.