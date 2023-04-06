Şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Adana'nın Kozan ilçesinde yarım saat içinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlçede saat 15.00 sıralarında etkili olan ve yarım saat boyunca süren sağanak yağış trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkili olan yağışta caddeler suyla kaplandı. Yağmur ile birlikte dolunun de etkili olması sokakları felç etti. Meteoroloji 6. bölge müdürlüğünün Adana'nın kuzey ilçelerinde şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı sürüyor.