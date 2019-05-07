"Sıfır Atık" Temalı Lider Çocuk Tarım Kampı etkinliği

sınıf öğrencilerine yönelik doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

Bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 6.'sı gerçekleştirilen kamp programının teması bakanlık tarafından "Sıfır Atık" olarak belirlendi. Çukurova İlçesi Emine Nabi Menemencioğlu İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileriyle Lider Çocuk Tarım Kampı etkinliğinde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin önemi, atıkların geri dönüştürülmesi, atık önleme yaklaşımının benimsenmesi konularında Adana'da bulunan atık firmalarıyla ve Çevre Şehircilik Müdürlüğüyle görüşülerek tarım kampına katılan çocuklara farkındalık eğitimleri verildi. Adana çöplüğü gezilerek bilgiler alındı.

Temaya uygun olarak öğrencilerin kullanılmış ayakkabı, çizme, su şişeleri ve farklı eşyaları çilek fideleri ve çiçek dikimi gerçekleştirildi. Bu etkinliklerle Çocuklara Sıfır Atık konusunda farkındalık kazanmaları sağlandı.

Lider Çocuk Kampı programı etkinliğine Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ve eşi, idarecileri ve personeller katıldı. Beyhan Demirtaş, çocuklarla birlikte atık şişe ve pet şişelere çiçek ve çilek fidesi dikti.

Demirtaş, atıkların kontrol altına alınarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Geri dönüşüm bilincinin çok küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması gerektiğinin altını çizen Beyhan Demirtaş, bu tarz farkındalık etkinliklerinin arttırılmasının önemini de belirterek çevre bilincinin her şeyden önce bir kültür göstergesi olduğunu ve Türk kültüründe tasarrufun önemli bir yer kapladığını dile getirdi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere katılım belgeleri verildi.