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Sigara kaçakçıları ‘Tiryaki'ye takıldı

Adana’da ‘Tiryaki’ adlı polis köpeği, otobüste yapılan aramada piyasa değeri 40 bin liralık kaçak sigara buldu.

Adana'da ‘Tiryaki' adlı polis köpeği, otobüste yapılan aramada piyasa değeri 40 bin liralık kaçak sigara buldu.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park alanı uygulama noktasında bir yolcu otobüsünden şüphelenerek durdurdu. Tiryaki adlı köpek yardımı ile arama başlatan polis, köpeğin otobüsün bagajına yoğunlaşması üzerine karton kutu içinde piyasa değeri 40 bin lira olan bin 660 paket sigara ele geçirdi. Olayla ilgili N.İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliye de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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