Sigarayı bırakanlara sertifika

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Bilgen Begüm Avşar Dönmez, sigara bağımlılığından kurtulmak için tiryakilik düzeyine göre farklı yöntemler uygulandığını, hiç kimse ‘asla bırakamam' diye düşünmemesi gerektiğini söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Merkezi'nde, sigarayı bırakarak, sağlıklı bir hayata başlangıç yapanlara sertifikaları verildi.

Hastanesinin Konferans Salonunda düzenlenen törene; Başhekim Doc. Dr. Koray Daş, Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Kara, sigarayı bırakanlar ile aileleri katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, törendeki konuşmasında, merkezlerinde sigarayı bırakma oranındaki başarıya dikkati çekerek, "Bu nedenle öncelikle sağlık personellerimizi ve bu zor aşamaları başaran hastalarımızı tebrik ediyorum. Umuyorum ki; ilerleyen dönemlerde daha çok insana ulaşıp dumansız bir hayata merhaba demelerini sağlayacağız" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Hatem Yünsel ise sigarayı bırakanları tebrik ederek, “Hem psikolojik hem fizyolojik bağımlılık yapan sigarayı bırakıp, sağlıklı bir hayata başlangıç yaptınız. Ne kadar doğru bir karar verdiğinizi ilerleyen dönemde daha net görecek ve bunu başardığınız için kendinizle gurur duyacaksınız” diye konuştu.

Uzm. Dr. Bilgen Begüm Avşar Dönmez de tiryakiler için sigarayı bırakmanın zor bir süreç olduğunu belirterek, “Bu konuda en önemli ayrıntı kararlı olmaktır. Bu bağımlılıktan kurtulmak için tiryakilik düzeyine göre farklı yöntemler uygulanıyor. Hiç kimse ‘asla bırakamam' diye düşünmesin” dedi.

Merkezde aldığı tedavi ile sigarayı bırakanlar adına konuşma yapan Buse Türkoğlu, daha önce destek almadan sigarayı bırakmaya çalıştığını belirterek, “Daha sonra Adana Şehir Hastanesinde eğitim desteği ile sigarayı bırakma tedavisi aldım. Çok güzel sonuçları oldu. İlaç kadar eğitim de çok önemli. Sigarayı bıraktığım için çok mutluyum. Tüm tiryakilere tavsiyem bir an önce hem sağlığı tehdit eden hem de maddi külfet olan sigara ile bir an önce vedalaşsınlar” şeklinde konuştu.

Anne ve babasının sigarayı bırakmasını teşvik eden Volkan Ay, “Annem ve babam adına çok mutluyum. Böyle bir polikliniğin olduğunu duyunca onları yönlendirdim. Yaklaşık 30 yıldır sigara kullanan annem ve babam sigarayı bıraktı, çok mutluyum. Annemin öksürükleri kesildi, cildinin rengi açıldı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sigarayı bırakanlara sertifikaları verildi.