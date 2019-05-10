Silah kaçakçılığına 2 tutuklama

Adana'da silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen ve evlerindeki aramada 14 kuru sıkı tabancadan dönme ve 4 de kuru sıkı tabanca ele geçirilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Meydan mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan aramalarda 4 kurusıkı tabanca, namlusu değiştirilmiş 14 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 95 mermi ve 22 tabanca namlusu ile silah yapımında kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Her iki evde bulunan ve akraba oldukları belirlenen şüpheliler İzzettin, Bilal, Mehmet ve Eyüp Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddialarını kabul etmeyerek, silahların hobileri olduğunu söylediği öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Sait Ö. savcılıkta serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Eyüp Ö., İzzettin Ö. ve Bilal Ö. tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bilal Ö. ve İzzettin Ö. tutuklandı, Eyüp Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.