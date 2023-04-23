Silah kaçakçısı iki zanlı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla, Şanlıurfa'ya oradan da Adana'ya silah getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine silahların getirildiği ve silahı alacak otomobilleri takibe başladı. Polis, Cuma Y.'nin (35) kullandığı, içinde Derya Y. (34) ve Hatice Y.'nin (32) de bulunduğu otomobili takibe başladı. Otomobil, önce D-400 Karayolu'ndan, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Akarcalı Mahallesi'ne yönelirken, Mustafa K.'nin (41) yanına gitti. Zanlı silahları Mustafa K.'ye teslim ederken ekipler harekete geçip, onları suçüstü yakaladı.

Polisi gören zanlılar kaçmak istedi ancak Cuma Y. ve Mustafa K. yakalandı. Kadınlar da polisler tarafından gözaltına alındı. Cuma Y. ile eşi Hatice Y. ve ağabeyinin eşi Derya Y.'nin üzerinden 5'er, araçtan da farklı markalarda 4 adet olmak üzere toplam 10 tabancayla bunlara ait 25 şarjör ve 141 de fişek çıktı.

Silah kaçakçılığını Mustafa K.'nin yönettiği, köylüsü Cuma Y.'nin Suriye'den temin edilen ve her biri 90 bin liradan suç örgütlerine satılan silahları, Şanlıurfa üzerinden Adana'ya sevkiyatını yaptığı tespit edildi. Cuma Y.'nin de sevkiyat esnasında polisin dikkatini çekmemek için eşi ve yengesini yanına alıp, kendilerine ‘aile süsü' verdiği öğrenildi.

Mustafa K.'nin, silah kaçakçılığından 10 ayrı suç dosyası olduğu, farklı zamanlarda yakalanıp, serbest kaldıktan sonra yine aynı işi sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı. Mustafa K.'nin, tedbir amacıyla Akarcalı Mahallesi'ndeki evinden çıkmadığı, işlerini de Cuma Y.'nin yaptığı öne sürüldü.

‘Silah kaçakçılığı', ‘taksirle yaralama', ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' gibi suçlardan 11 ayrı suç kaydı bulunan Mustafa K. ile yine ‘silah kaçakçılığı' ile birlikte ‘hırsızlık', ‘kasten yaralama', ‘mala zarar verme', ‘tehdit' gibi suçlardan 27 ayrı suç kaydı olan Cuma Y. emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hatice ve Derya Y. ise ‘adli kontrol' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.