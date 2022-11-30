Silahla bisiklet ve telefon gasp eden iki şüpheli tutuklandı

Adana'da bir kişiyi gasp etmeye çalışan, bir kişinin ise başına silah dayayarak cep telefonu ile bisikletini gasp eden yaşı küçük iki zanlı tutuklandı.

Olay, 25 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; R.S. (17) ile arkadaşı B.D. (16) sokakta yürüyen B.İ.'nin (28) önünü keserek gasp etmeye çalıştı. Yaşanan arbedede B.İ.'yi gasp edemeyen şüpheliler, yanlarında bulunan tabancayla havaya 2 el ateş ederek bölgeden kaçtı. Şüpheliler bir süre sonra park halinde bulunan bir bisikleti çalarak yollarına devam etti. Gasp girişiminden yaklaşık bir saat sonra Anadolu Mahallesi'ne giden 2 şüpheli, yüzlerine cerrahi maske takıp başını kapüşonla kapatarak bu kez de bisiklet süren A.H.'nin önünü kesti. Şüphelilerden B.D., silah dayayarak ölümle tehdit ettiği A.H.'nin bisikletini ve cep telefonunu çalıp kaçtı. Mağdur A.H., polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis, gaspın gerçekleştiği yerde bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek zanlılardan ‘mala zarar verme' suçundan kaydı bulunan B.D.'nin kimliğini tespit etti. Düzenlenen baskınla Yeşilbağlar Mahallesi'nde gözaltına alınan B.D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda şüpheli R.S. de yakalandı. Gasp ekipleri, zanlıların çaldığı telefon ve bisikletleri de ele geçirdi. Sorgusunda suçu itiraf eden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.