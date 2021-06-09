Silahlı kavgaya giderken polise denk gelen şahısların kaçışı kısa sürdü

Adana'da hafif ticari araçla bagajı açık bir şekilde silahlı kavgaya giden şüpheliler, polislerin görünce kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı şüpheliler aracı terk edip yaya olarak kaçtıkları sırada ara sokaklarda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde, bagajı açık bir şekilde silahlı kavgaya giden 01 DVL 74 plaka hafif ticari araçta bulunan kişiler, polisi görmesi üzerine bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis şüpheli aracın peşine düştü. Yaklaşık 3 kilometre kaçan şüpheliler, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde aracı terk etti. Araç içerisinde bulunan 5 kişi ara sokaklara dağılarak polislere izini kaybettirmeye çalıştı. Yüreğir Devriye Ekipleri ara sokaklarda yaptığı çalışmada 3 kişiyi yakalarken bir adette ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.