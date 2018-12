Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aydoğdu ve Aykan son yolculuklarına uğurlandı

Adana'da Çukurova Belediyesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta amiri Habil Aykan, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Aykan'ın tabutunu taşıyan memurlar, tören esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Çukurova Belediyesinde Zabıta Müdürü olan Cengiz Aydoğdu ile zabıta amiri Habil Aykan, dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetti. Bugün Aydoğdu ile Aykan için Çukurova Belediyesi binasında cenaze töreni düzenlendi. Aydoğdu ve Aykan'ın yakınları gözyaşları ile töreni takip etti. Hayatını kaybeden zabıta müdürü ve amirinin mesai arkadaşları ise gözyaşlarıyla "Buraya böyle mi gelecektin? Şerefinle öldün" dedi. Aykan'ın ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu taşıyan zabıta memurları ise tören esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze töreni Aydoğdu ve Aykan'ın özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Burada konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaşadığı acının tarif edilemeyeceğini ifade ederek "Sözün tükendiği durumlardan birini yaşıyoruz. Her iki arkadaşımız da adeta birer mücevher gibi pırıl pırıl insanlardı. Cengiz Aydoğdu müdürümüz şerefiyle onuruyla hizmet etmeye çalışan, ilke sahibi bir insandı. Yıllarca bulunduğu kritik görevler nedeniyle büyük badireler de atlatmıştı. Ancak Cengiz müdürümüz, mesai arkadaşı demeye dilimin varmadığı bir kişi tarafından çok adice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybetti" diye konuştu.

Zabıta komiseri Habil Aykan'ın meslek hayatında bir lekesi olmayan, dünya tatlısı bir insan olduğunu belirten Çetin, "Nasıl acı çekmeyeceğiz? Gerçek anlamda acımızı tarif edecek hiçbir kelime yok. Ben iki mesai arkadaşımızın da sevenlerinin, ailesinin her zaman yanında olacağım. Keşke böyle olmasaydı. Keşke bu kadar basit bir olay neticesinde bu iki şerefli ve onurlu insan hayatını kaybetmeseydi" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Çukurova Zabıta Müdürlüğünde görevli Cengiz Yalaş ise “Tarifi olmayan bir saldırıya direnerek canlarını verdiler. Adınız her zaman Zabıta Müdürlüğünde yer alacak. Her zaman kalbimizde yeriniz olacak. Her iki vefat eden arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Yalaş, konuşmasını bitirdiği esnada fenalaştı. Yalaş, yanında bulunanların sayesinde ayakta durabildi.

Aykan'ın kızları Elif ve Aysu babalarını gözyaşlarıyla uğurlarken, eşi Sibel Aykan ise kızlarını teselli etmeye çalıştı.

Konuşmaların ardından Aykan'ın cenazesi defnedilmek üzere Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'ne götürüldü. Aydoğdu'nun cenazesi ise Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi.