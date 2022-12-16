İhlas Haber Ajansı

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Silahlı saldırıda ölen 2 kardeş defnedildi

Adana’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 2 kardeş toprağa verildi.

Adana'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 2 kardeş toprağa verildi.


Olay, 14 Aralıkta Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi'nde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, araçlarından inerek silahları ile çatışan iki grubun saldırısı sonrası Emrah (28) ve Vahit Kara (37) kardeşler, hayatını kaybetti. Kara kardeşlerin cenazesi, otopsi sonrası Kozan'a getirildi. Burada asri mezarlığına götürülen cenazeler kılınan namazın ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş, iki kardeşin ailesi ve yakınları katıldı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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