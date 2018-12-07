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Silahlı saldırıda yaralanan zabıta müdürü öldü

Adana’da makamında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da makamında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Çukurova Belediyesi Zabıta Amirlerinden Ahmet Altuğ'un, pasif görev verildiği gerekçesiyle makamında silahla vurduğu Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Zabıta amiri Kenan Sönmez ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ın tedavisi sürüyor.


Gözaltına alınan Ahmet Altuğ'un sorgusuna başlandığı bildirildi.

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