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Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli genç hayatını kaybetti

Adana’da motosikletiyle seyir halinde olan genç uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Adana'da motosikletiyle seyir halinde olan genç uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi 49030 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Eren Çolak (21) motosikletiyle seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silah saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlar Çolak'ın sol göğsüne isabet etti. Çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çolak'ı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çolak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Boş kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.


Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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