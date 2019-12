Silahl? sat?rl? kavgaya kar??an muhtar ve karde?i tutukland?

Adana'da alacak-verecek meselesi nedeniyle ??kan silahl?, sat?rl? kavgada 1'i a??r 2 ki?inin yaralanmas?na neden oldu?u ?ne s?r?len muhtar ve karde?i tutukland?.

Edinilen bilgiye g?re olay, Y?re?ir il?esine ba?l? Do?ankent Mahallesi'nde meydana geldi. ?ddiaya g?re, H?seyin A. isimli ki?i, Sedat S. ile Ali Can A.'dan 50 bin lira bor? para ald?. Ancak aradan zaman ge?mesine ra?men H?seyin A. paray? ?demedi. Bunun ?zerini Sedat S. ve Ali Can A., paras?n? almak i?in H?seyin A.'y? aramaya ba?lad?. Sedat S. ve Ali Can A., H?seyin A.'y? bulamay?nca karde?i ?smet A.'n?n bakkal?na gitti. Zanl?lar ?smet A.'ya "Karde?in nerede bize borcu var vermiyor" deyince ?smet A. karde?inin yerini bilmedi?ini s?yleyerek "Burada yok" diye yan?t verdi. Bunun ?zerine taraflar aras?nda ?nce s?zle sonra da sat?rl? silahl? kavga ??kt?. Kavgaya Sedat S., Osman A., Ali Can A. dini nikahl? e?i Fas uyruklu Sham B., kar?? taraftan ise muhtar Ferit A. ve karde?i ?smet A. kar??t?. ??kan silahl? sat?rl? kavgada Ali Can A. a??r yaralan?rken, Sham B. koluna ve baca??na mermi isabet etmesi sonucu yaraland?. Yaral?lar, olay yerine ?a?r?lan ambulanslarla hastaneye kald?r?ld?.

Olaydan hemen sonra ise Adana Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?rl???ne ba?l? Cinayet B?ro Amirli?i ekipleri harekete ge?ti. Polis, k?sa s?rede muhtar Ferit A. karde?i ?smet A. ve Sedat S., Osman A. ve Sham B.'yi g?zalt?na al?nd?. Zanl?lar, sorgular?n?n ard?ndan adliyeye sevk edildi. Zanl?lardan muhtar Ferit A. ve karde?i ?smet A. tutuklan?rken di?er 3 zanl? adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?ld?.