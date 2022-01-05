Silikon kalıplar ile kulak bozuklukları haftalar içinde düzeltiliyor

Deniz Parlakgümüş, yenidoğanlarda kulak şekil bozukluklarının haftalar içinde düzeltilebildiğini söyledi.

Dr. Deniz Parlakgümüş, bebeklerin dünyaya geldikleri ilk andan itibaren aileleri için sevgi ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek, "Minicik elleri, gözleri, kulakları öyle çok seviliyor ki bazı sorunlar 'sevimli' bulunarak ya görmezden geliniyor ya da 'büyüyünce geçer nasıl olsa' diye dikkate alınmıyor" dedi. Genellikle “kepçe kulak” olarak bilinen kulak şekil bozukluklarının da bu sorunların başında geldiğini vurgulayan Dr. Parlakgümüş, "Oysa erken dönemde farkına varılan kulak şekil bozuklukları, bebek henüz birkaç haftalıkken bile basit silikon kalıplarla düzeltilebiliyor ve sonraki yıllarda cerrahi çözüm arayışlarına gerek kalmayabiliyor" diye konuştu.

Yenidoğan bebeklerin yüzde 20 ila 35'inde kıkırdak bozuklukları, kepçe kulak, sarkık kulak, düşük kulak, iç ve dış kıvrım bozuklukları gibi sorunlar görüldüğünü vurgulayan Dr. Parlakgümüş, şöyle devam etti:

“Kulak şekil bozukluklarının oluşumu gebeliğin ilk 9 haftasında kulak çevresindeki küçük kas gruplarının farklı yerleşmelerine bağlı olarak kıkırdağın farklı şekillenmesinden dolayı oluşur. Erken yaşta çözümlenen kulak şekil bozuklukları çocuğun arkadaşları tarafından alay konusu olmasını ve böylece özgüven gelişiminde yol açabilecek sorunları önler. Kulakta oluşan bazı bozukluklar kendiliğinden düzelebiliyor. Benzer kulak yapısına sahip anne babalar da çocuklarındaki bu durumu normal kabul edebiliyor."

Dış kulaktaki şekil bozuklukları basit bir estetik sorun olarak ele alınsa da çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Dr. Parlakgümüş, “Çalışmalar ve bize gelen hasta öyküleri gösteriyor ki çocukların kulakları ile ilgili farklılıklar, şekil bozuklukları akranları tarafından alay konusu olmalarına hatta akran zorbalığına uğramalarına neden olabiliyor. Bu durum çocuklarda kaygı bozukluğu, özgüven ve özdeğer yetersizliği gibi sonuçlara yol açabiliyor” dedi.

Kulaktaki şekil bozukluklarının yüzde 5'inin ilerleyen dönemde cerrahi müdahale gerektirdiğini vurgulayan Dr. Parlakgümüş, şunları kaydetti:

“Oysa bebeğin ilk haftalarında bu sorunun fark edilmesi ile uygulanacak basit kalıplar, şekil bozukluklarını tamamen ortadan kaldırabilir. Deneyimli çocuk sağlığı hekimleri, Kulak Burun Boğaz Uzmanları tarafından bu sorun tespit edildiğinde bebek henüz 3-4 haftalıkken kulaklarına uygun silikon bir kalıp yerleştiriliyor Anneden geçen hormonların etkisi ile kıkırdak ve cilt esnek olduğundan erken dönemde yapılan kalıplama bu şekil bozukluklarını düzeltiyor.”

İlk dört hafta kritik dönem

Anneden geçen östrojen hormonunun altıncı haftasından itibaren düşmeye başladığını belirten Dr. Parlakgümüş, bu durumun da kulak kıkırdağının sertleşmesine yol açtığı için şekil bozukluğu müdahalesinin ilk dört haftada yapılmasının önem taşıdığını vurguladı. Silikon kalıbın bebeğin kulağındaki şekil bozukluğuna göre 2-4 hafta kadar uygulandığını, sonraki süreçte de şekil koruyucu uygun bantlama ile kıkırdak olgunluğu sağlanana kadar bebeğin takip edildiğini anlatan Dr. Parlakgümüş, “Bu uygulama güvenlidir ve bebekte rahatsızlık oluşturmaz, ağrıya yol açmaz. Bebeğin emmesini ve beslenmesini de etkilemez. Sonraki yıllarda operasyon riskini de ortadan kaldırdığı için çocuk, ameliyatın muhtemel yan etkilerinden de korunmuş olur” diye konuştu.