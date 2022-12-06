İhlas Haber Ajansı

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“Silindir” operasyonunda Adana'da 12 zanlı gözaltına alındı

Suç örgütlerine yönelik 50 ilde 18 organize suç çetesini kapsayan “Silindir” operasyonunda Adana’da 12 zanlı gözaltına alındı.

Suç örgütlerine yönelik 50 ilde 18 organize suç çetesini kapsayan “Silindir” operasyonunda Adana'da 12 zanlı gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 50 ilde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik 'Silindir' kod adlı operasyona başlatıldı.


Operasyonda 400 zanlı gözaltına alındı. Adana polisi de bu operasyon çerçevesinde şafak vakti eş zamanlı olarak 15 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 12 zanlı gözaltına alındı.

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