Sinametek'te bu ay “Rus Hazine Sandığı” filmi gösterildi

Sinematek'te bu ay “Rus Hazine Sandığı” filmi gösterildi. Sinemaseverler daha sonra filmin tekniği ve içeriği üzerinde tartışmalar yaptı.

Başkent Üniversitesi Kışla Yerleşkesi Toplantı Salonu'ndaki gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan Sinematek ekibinden Murat Ali Hersekli, Sinematek'in Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği'nin alt kuruluşu olduğunu belirterek, “Her ay böyle bir etkinlikle sinema sanatını geliştirmek ve katkıda bulunmak, paylaşmak ve onlar üzerinde yorum yaparak hem sinema üretimini hem sanat üretimini artırmak için çaba harcıyoruz” dedi.

Hersekli, “Sinematek, bu ay Dünya sinema tarihinin mihenk taşlarından biri ile karşınızda oldu. Etkinliğimizde Rus sinemasının Tarkovsky sonrası döneminin en önemli yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Alexandr Sokurov'un yönetmenliğini yaptığı “Russian Ark” (Rus Hazine Sandığı) gösterimi yer aldı. Sokurov'un ilk kez gerçekleştirilmiş çok özel çekim tekniği ile 300 yıllık Rus tarihine göz attığı enfes görsellerle bezenmiş bu masalsı filmini birlikte izledik” dedi.

Film gösterimi iki bölüm halinde izlendi. Verilen arada Sinematek yöneticileri Murat Ali Hersekli ve Edip Kuzey Akten, 63 yaşına giren Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Kurucusu Haluk Uygur'a bir sürpriz yaparak doğum günü düzenlediler. Uygur, pasta üzerindeki mumu alkışlar eşliğinde söndürürken böyle sürprizi hazırlayanlara teşekkür etti.

Filmin ikinci bölümünün izlenmesinden sonra ise, sinemaseverler film üzerinde tartışma gerçekleştirdiler. Filmin tekniği ve içeriği hakkında görüşler sunan sinemaseverler kesintisiz, tek çekim yapan “Russian Ark” (Rus Hazine Sandığı) filmini başarılı bulduklarını belirttiler.