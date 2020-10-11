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Sınava gireceği kimliğini otobüste unutan gencin yardımına polis yetişti

Adana’da, özel güvenlik sınavı öncesinde kimliğini otobüste unutan gencin yardımına polis yetişti.

Adana'da, özel güvenlik sınavı öncesinde kimliğini otobüste unutan gencin yardımına polis yetişti.


Alınan bilgiye göre, İsmail Kulak Anadolu Lisesi'ndeki özel güvenlik sınavına girmek için yola çıkan Ahmet İpek, kimlik kartını bindiği belediye otobüsünde unuttuğunu fark etti. İpek, Süleyman Demirel Bulvarı'nda uygulama yapan trafik ekibinden yardım istedi.


Motosikletli şahin ekibiyle durdurdukları belediye otobüsünden kimliğini alan İpek, yine polis tarafından sınava yetiştirildi.

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