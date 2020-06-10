Sınavlar öncesi okullar dezenfekte ediliyor

Sınavların gerçekleştirileceği okullar dezenfekte ediliyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Adana Büyükşehir Belediyesi okullarda önlem almaya başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince, gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile sınavlar öncesinde okullarda sağlıklı bir ortam oluşturuluyor.

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı ve 27-28 Haziran tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde yapılan dezenfekte çalışmaları ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların en az seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.