Sindoma Başkanı Osman Eş:‘'Projelerde engelli, yaşlı ve çocuklarımıza yönelik mimari çözümlere gidilmeli''

Sidoma Emlak Müşavirlik Başkanı Osman Eş, kent ölçeğinden başlayarak yaşam alanlarımıza kadar hassasiyet ve farkındalık gerektiren konuların başında engelli, yaşlı ve çocuklar olması gerektiğini belirterek, :‘'Projelerde engelli, yaşlı ve çocuklarımıza yönelik mimari çözümlemelere gidilmelidir''

Projelerde engelli, yaşlı ve çocuklar için düzenlenen alanların kullanımına engel teşkil etmeyecek şekilde davranışsal hassasiyetinde artması gerektiğinin altını çizen Osman Eş, “Özellikle yeni konut projelerinde engelli ve yaşlılar ile proje ölçeğine/niteliğine bağlı olarak çocuklara yönelik mimari çözümlemelere gidildiğini görmekteyiz. Projelerde engelli rampası ve asansörü, yaşam alanı ve ortak kullanım alanlarına erişim sağlanmaktadır. Tabi ki projelerde alınacak önlemlerin yeterliliğinin yanı sıra engelli, yaşlı ve çocuklar için düzenlenen bu alanların kullanımına engel teşkil etmeyecek şekilde davranışsal hassasiyetinde artması gerekmektedir” dedi.

Konutun değerini arttıran faktörler

Bir gayrimenkulün değerini konumu, fiziksel özellikleri, sosyal olanaklar, yasal durumu ve proje ölçeğine bağlı olarak site yönetimi şeklinin belirlediğini kaydeden Osman Eş, şöyle devam etti; “Konutun merkezi alanlara olan mesafesi, hastane, AVM, park, okul gibi sosyal donatı alanlarına erişilebilirliği, metro gibi ulaşım araçları ile ilişkisi, benzer konumda olmasına rağmen arazinin topoğrafik yapısına bağlı değişebilen manzara faktörü gibi kriterler konutun değerini etkilemektedir. Fiziki özelliklerine bakacak olursak, konutun katı, kattaki konumu, alanı, oda, banyo, balkon gibi ünitelerin sayısı ve kullanılabilirliği ile bulunduğu binanın yaşı, malzeme kalitesi, dış cephe görünümü, binanın teknik donanımı gibi kriterler karşımıza çıkmaktadır. Sosyal imkanlar ile bina/site yönetimi unsurlarını ilişkilendirebiliriz. Sosyal tesis alanı, çocuk oyun alanı, spor alanı, yüzme havuzu, peyzajı, otopark alanı, güvenlik gibi imkanların olup olmaması ve yönetim dahilinde bu hizmetlerin kullanıcılara profesyonel şekilde sunulması konutun değerini doğrudan etkilemektedir. “

Konut geliştirici büyük firmaların en büyük sorunu

Konut geliştirici firmaların en büyük sorununun ise genel anlamda satış riski olduğunu dikkat çeken Osman Eş, “Diğer yandan sırasıyla kur riski, finansman sorunu ve bazı mevzuat problemleri olarak sıralayabiliriz. Özellikle büyük hacimli projelerde fizibilite yapıldığı tarihten, proje tamamlanana kadar gerek bölge gerek ise makro ekonomik göstergelerde meydana gelen ciddi değişimler projelerin karlılık oranlarını düşürmektedir. Geliştirme firmalarının geliştirme yöntemleri 6306 sayılı yasadan bu yana ikiye ayrıldı diyebiliriz. Bunlardan biri boş arazi üzerinde proje geliştirmesi, diğeri ise üzerinde yapı bulunan parsellerde 6306 sayılı yasanın imkan verdiği ölçüden proje geliştirmesidir. Hızlı artan yapılaşma ile arsa arzının azalmasına karşın 6306 sayılı yasa yeni bir geliştirme yolunun önünü açarak arazi bulma sorununun önüne geçti diyebiliriz.” Şeklinde konuştu.

Konut projeleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Osman Eş, proje geliştirme sürecinde arsa temini sonrasında en önemli aşamalardan birisinin detaylı bir fizibilite çalışması ile proje konseptinin belirlenmesi olduğunu, hatta arsa temini aşamasında bu süreçlerin eş güdümlü olarak ilerlemesi gerektiğini anlattı. Projenin konum ve ölçeğine bağlı olarak hedef kitlenin belirlenmesi ve kullanıcı beklentilerine yönelik tipte konutların üretilmesi ve doğru fiyatlandırılmasının proje başarısının temel taşlarından birisi olduğunu da sözlerine ekledi.