Sindoma Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş:”Emlak yatırımında Türkiye güvenli liman”

Sindoma Emlak Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş, Türkiye'de inşaatın lokomotif sektör olma özelliğini sürdürdüğüne dikkat çekerek, “Emlak yatırımında Türkiye güvenli liman olduğunu kanıtladı” dedi.

Emlak sektörünün aynı zamanda makro ekonominin lokomotif sektörü konumunda olduğunu, dolayısıyla sektörün büyümesi ve üretimin teşvik edilmesindeki ana kriterin satış rakamları olduğunu belirten Osman Eş, “Türkiye ekonomisi büyüyor ve inşaat sektörü de bu büyümenin lokomotifidir. Bu sebeple kredi faizlerinin düşmesiyle tetiklenen sektörümüzün korunup kollanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık ülkemizde birçok kurumsal ve güçlü firmanın bile özellikle arsa yatırımları ile ilgilenen özel birimleri ve personelleri bulunuyor. Bu durum ise bize, ister kısa ister uzun vadede en büyük kazanç ve yatırım aracının arsa olduğunu gösteriyor. Bütün bu bilgiler doğrultusunda üretim kapasitesinin devletin uygulayacağı teşvik paketleriyle desteklenmesinin üreticiyi, alıcıyı ve sektörü canlı tutacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye genelinde konut satışlarının 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 olduğunu kaydeden Eş, konut satışlarında, İstanbul'un 19 bin 846 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip olduğuna dikkat çekti. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve yüzde 6,6 pay ile İzmir'in izlediğini ifade eden Osman Eş, şöyle devam etti:

“Bu verilere Alım oranları aynı paralelde eşlik etti. Bu da demektir ki yatırımcı gayrimenkul sektörüne gereken hassasiyeti gösteriyor, tereddüt etmiyor ve işlem gerçekleştiriyor.Piyasaların kurdaki artışlar ve zaman zaman değişimlerle yorulduğunu gözlüyoruz. Bazı durumlarda çekimser kalıp beklemek bu tür dönemlerin doğal sonucudur. Ancak gayrimenkul alışveriş trafiği hiçbir zaman bitmez; insanlar, yaşayacakları alanlarını/evlerini ve ofislerini değiştirmek, yenilemek, başka bir semte taşınmak, evlenmek, kendi işini kurmak gibi pek çok nedenle sürekli hareket oluşturuyorlar. Bu gerçeklerle birlikte gayrimenkul, diğer yatırım araçlarına kıyasla karlılığını kanıtlamış bir yatırımdır. Borsada, dövizde veya faizde aradığını bulamayanlar daima gayrimenkule yönelirler. Sektörde neredeyse her gün, yeni bir proje tanıtımı yapılıyor ve satışa çıkarılıyor. O nedenle uzmanların da dile getirdiği gibi Türkiye, emlak sektörü konusunda güvenli bir liman haline geldi, diyebiliriz. Özellikle yabacı talebindeki artış, bu konuda bizi haklı çıkarıyor.”