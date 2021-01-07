"Şırdan" bidonlarından uyuşturucu çıktı

Adana'da dondurulmuş “Şırdan” bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden gelen bir araçta uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şehrin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Polis TAG otoyolunda araç gelince durdurup arama başlattı. Yapılan aramada hassas burunlu narkotik köpeği, torbalara tepki verdi. Polis torbaları açtığında bidonlarda dondurulmuş “şırdan” taşındığını tespit etti. 7 bidon açılıp kontrol edildiğinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.E. (38) isimli zanlı gözaltına alındı.