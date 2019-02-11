Şirin: "Adana'daki otellerde her gün 4 bin 32 yatak boş kaldı"

Adana'daki otellerde geçen yıl konaklayanların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8,54 oranında artmasına karşın her gün 4 bin 32 yatağın boş kaldığı bildirildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Şirin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, 6'sı 5 yıldız, 16'sı 4 yıldız, 15'i 3 yıldız, 4'ü 2 yıldız, bir motel, bir apart ve 2 belediye işletme belgeli toplam 46 konaklama tesisi bulunduğunu söyledi. Şirin, 3 bin 618 odaları bulunan bu tesislerin yatak kapasitesinin ise 7 bin 285 olduğunu belirtti.

Şirin, sektörde 2016-2017 yıllarındaki daralmanın ardından 2018'in ülke genelinde olduğu gibi Adana'da iyi geçmesine karşın otel doluluklarındaki artışın istedikleri ölçüde olmadığını bildirdi. Kentteki konaklama tesislerinde geçen yıl 141 bin 16'sı yabancı, 1 milyon 36 bin 642'si, yerli olmak üzere 1 milyon 187 bin 708 kişinin kaldığını ifade eden Murat Şirin, “1 milyon 187 bin 708 gecelemeyi 365 güne böldüğünüzde günlük yatak ihtiyacı 3 bin 253. Bu da her gün 4 bin 32 yatağın boş kaldığını gösteriyor. Yatakların boş kalmasına rağmen rakamlar bir önceki yıla göre yüzde 8,54 arttı. Kentte düzenlenen bir iki festivalde 12 günlük doluluğun ötesine geçilmiyor'' dedi.

Arz fazlası otellerin girdi maliyetlerinin yüksek olmasının otellerin işlerini zorlaştırdığını ifade eden Şirin, ‘'Arz talep dengesi olmadığı için oda fiyatları bekleneni karşılamıyor'' diye konuştu.

Otelcilerin yüzlerinin gülmesi için boş kalan yatakların mutlaka dolması gerektiğini anlatan Murat Şirin, ‘'Bunun için 2023 Turizm Master Planı ve Yatırım Rehberini oluşturmuştuk. Ancak, bu plan bir türlü uygulamaya geçirilmedi. Bu planın acilen hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu plan uygulamaya geçmediği takdirde turizmde istediğimiz rakamları yakalayabilmemiz hayal olur'' şeklinde konuştu.

Şirin, otellerin çoğunun satılık olduğunu, bazılarının da el değiştirdiğini ifade ederek, yeni yatırımların durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.